Weston McKennie si prepara con determinazione alla sfida contro il Manchester City, sottolineando l'importanza di vincere il girone e affrontare il match con grinta e concentrazione. La Juventus entra in campo con la convinzione di poter fare la differenza, consapevole della sfida che li attende. La sfida promette spettacolo e adrenalina, e i bianconeri sono pronti a dimostrare il loro valore, perché questa partita potrebbe essere decisiva per il loro cammino nel Mondiale per Club.

Weston McKennie ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Weston McKennie ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni sul terzo match dei bianconeri al Mondiale per Club. PAROLE – «Vogliamo assolutamente vincere il girone. Sono due grandi club che si affrontano, la Juve non affronterà questa partita con leggerezza, ci siamo già incontrati in Champions League e loro vorranno sicuramente rifarsi, quindi ci aspettiamo una partita combattuta». SULLA PARTITA – «Ci crediamo, siamo due grandi club, entrambi siamo molto competitivi e con voglia di vincere, quindi ci aspettiamo una partita molto dura e speriamo di ottenere lo stesso risultato di dicembre». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie a DAZN: «Vogliamo vincere il girone, non affronteremo questa partita con leggerezza. Ci crediamo»

