Mbappé PSG prosegue la battaglia legale | l’attaccante denuncia la sua ex squadra per molestie morali

Il controverso rapporto tra Kylian Mbappé e il PSG si fa sempre più acceso, con l’attaccante francese deciso a far luce sulla sua esperienza negativa all’interno del club. Dopo settimane di tensioni e scontri interni, Mbappé ha scelto di rivolgersi alle autorità legali, accusando il PSG di molestie morali e isolamento. La vicenda promette di scuotere il mondo del calcio e di ridefinire i confini tra giocatore e società.

