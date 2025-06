Mbappé ha denunciato il Psg per molestie morali e tentata estorsione di firme Le Parisien

Le tensioni tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain raggiungono nuovi livelli di dramma, con il campione francese che ha deciso di denunciare il club per molestie morali e tentata estorsione. La querelle si fa sempre più accesa, mentre l’indagine giudiziaria si intensifica, portando alla luce un confronto che potrebbe scuotere i vertici del calcio parigino. Cosa riserverà il futuro in questa intricata vicenda?

Non si placano gli scontri tra Kylian Mbappé e il Psg. Il calciatore, attualmente al Real Madrid, ha denunciato il suo ex club per molestie morali. Mbappé ha denunciato il Psg per molestie morali. Secondo quanto riportato da Le Parisien: Un’indagine giudiziaria è stata aperta martedì contro X (i nomi delle persone sono ancora ignoti, ndr) per molestie morali dopo una denuncia presentata da Kylian Mbappé contro il Paris Saint-Germain, il suo ex club. Due giudici inquirenti stanno indagando sulle accuse del giocatore. Kylian Mbappé aveva presentato una denuncia a Parigi il 16 maggio per molestie morali e tentata estorsione di firme, denunciando in particolare quando nell’estate del 2023 è stato mandato nel “loft” del Psg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it