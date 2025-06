Mbappé denuncia il PSG per tentativo di estorsione e danni morali | chiesto risarcimento milionario

In un episodio che scuote il mondo del calcio, Kylian Mbappé ha deciso di denunciare il PSG per tentativo di estorsione e danni morali, richiedendo un risarcimento milionario. Due giudici istruttori sono stati incaricati di fare chiarezza su questa intricata vicenda. La tensione tra l’attaccante e il club parigino si fa sempre più palpabile, lasciando gli appassionati in attesa di sviluppi cruciali. Continua a leggere...

