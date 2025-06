Mbappé denuncia il Paris Saint Germain | il motivo è davvero singolare

Un gesto inaspettato scuote il mondo del calcio: Mbappé denuncia il Paris Saint Germain, portando in tribunale il club e se stesso. Dopo aver contribuito al successo storico del PSG, l’attaccante si trova al centro di una vicenda singolare e intrigante. Cosa ha spinto il campione a fare questa scelta così sorprendente? Scopriamolo insieme in questa vicenda che promette colpi di scena e riflessioni sul futuro del calcio francese.

Mbappé si è reso protagonista di un gesto clamoroso: denuncia al Paris Saint Germain, club e calciatore in tribunale Il Paris Saint-Germain ha finalmente conquistato la Champions League. Un successo storico, arrivato proprio nell’anno in cui Kylian Mbappé ha lasciato il club dopo anni da protagonista assoluto. La squadra di Luis Enrique ha centrato anche Ligue 1 e Coppa di Francia, completando un Triplete che segna una nuova era per il club parigino, finalmente vincente anche in Europa dopo stagioni ricche di investimenti ma povere di soddisfazioni internazionali. Dopo sette stagioni, Mbappé ha lasciato Parigi a parametro zero nel 2024, approdando al Real Madrid. 🔗 Leggi su Rompipallone.it