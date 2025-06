Mbangula via dalla Juve non solo il Nottingham Forest | tentativo in extremis! Offerta in arrivo per l’esterno belga Cosa filtra

Samuel Mbangula lascia la Juventus, e il calciomercato si infiamma: oltre al Nottingham Forest, anche il Bournemouth e un club tedesco sono sul suo caso. La giovane promessa belga è pronta a cambiare aria in questa estate, con diverse opzioni di rilievo che potrebbero scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, perché il mercato non si ferma mai!

Mbangula via dalla Juve, tentativo in extremis! I dettagli sul possibile futuro dell'esterno belga. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato. Non solo il Nottingham Forest: il Bournemouth, nelle ultime ore, avrebbe mostrato interesse per Samuel Mbangula, che non è piĂą centrale nei piani della Juventus ed è pronto a partire in questa sessione estiva di calciomercato. Anche un club della Bundesliga sarebbe pronto a presentare un'offerta nei prossimi giorni. A riferirlo è Nicolò Schira su X. L'esterno belga, tuttavia, è sempre vicino al Forest nella doppia operazione con Weah.

Not only Nottingham Forest: Bournemouth have also shown interest in Samuel Mbangula, who is no longer central in Juventus’ Plans and he is ready to leave Juve in the summer transfer window. A Bundesliga club are ready to submit a bid in the next day Vai su Facebook

