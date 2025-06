Maxi rissa in Inter-River Plate Dumfries colpito | anche Chivu in campo

Un match emozionante tra Inter e River Plate si trasforma in una maxi rissa surreale, con Chivu coinvolto in campo e i tifosi argentini che perdono la testa nel finale. Nonostante le tensioni, l'Inter conquista la vittoria, mantenendo la porta inviolata e lasciando tutti senza parole. Ma cosa ha scatenato questa furiosa escalation? Scopriamo insieme gli eventi che hanno segnato questo avvincente episodio di calcio internazionale.

Gli argentini perdono la testa nel finale di partita di Inter-River Plate: scatta la maxi rissa, Chivu entra in campo L' Inter ha portato a casa il successo contro il River Plate mantenendo la porta inviolata. Match sbloccato da Pio Francesco Esposito, alla prima da titolare con la maglia nerazzurra. Poi nel finale di secondo tempo, Bastoni ha congelato la pratica. Maxi rissa in Inter-River Plate (ANSA) Calciomercato.it La formazione di Cristian Chivu affronterà il Fluminense, che a seguito dello 0-0 contro il Mamelodi si è assicurato il secondo posto nel gruppo F. Proprio in vista del prossimo impegno ad eliminazione diretta, Dumfries ha fatto di tutto per evitare sanzioni, nonostante abbia subito provocazioni continue da un nervosissimo Acuna.