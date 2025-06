Maxi rissa gambe dei tavolini usate come spranghe | chiuso noto bar bresciano

una scena di caos e tensione, con gambe dei tavolini usate come spranghe e l’intervento delle forze dell’ordine. Quello che sembrava un semplice ritrovo estivo si è trasformato in un episodio di violenza, portando alla chiusura del noto bar bresciano. Un brutto segnale sulla sicurezza e la gestione degli eventi notturni sul lago di Garda.

Quella tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno era iniziata come una delle tante serate d'inizio estate sul lago di Garda. Musica, cocktail e luci soffuse al "Lounge Bar Lido 3.9", affacciato sul lungolago Cesare Battisti di Desenzano. Ma in pochi istanti l’atmosfera rilassata si è trasformata in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: maxi - rissa - gambe - tavolini

Milano, maxi rissa con 20 persone ubriache al Lune Storte: chiuso dal Questore per 15 giorni - Il locale "Lune Storte" di Milano è stato chiuso per 15 giorni a seguito di una maxi rissa coinvolgente 20 persone ubriache.

Maxi rissa, gambe dei tavolini usate come spranghe: chiuso noto bar bresciano; Carcere di Monza, maxi rissa tra detenuti: 30 contusi e feriti; Spaventosa rissa fuori da un bar: volano sedie e bastonate.

Maxi rissa, gambe dei tavolini usate come spranghe: chiuso noto bar bresciano - Un banale litigio sfocia in violenza brutale: quattro denunciati, locale chiuso. Scrive bresciatoday.it

Taranto, maxi rissa in carcere: detenuti si picchiano anche con le gambe dei tavoli. Cinque persone in ospedale - "Ieri sera, poco dopo le 19, un'ennesima rissa è esplosa al carcere di Taranto dove, al terzo piano, in una sezione destinata a detenuti con pena definitiva, tarantini e leccesi si sono ... Come scrive bari.repubblica.it