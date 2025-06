Maxi furto in hotel ladro in manette

Un audace maxi furto scuote il Westin Palace: due ladri pianificano il colpo utilizzando auricolari per coordinarsi, monitorando attentamente la vittima nella hall. Un blitz fulmineo, con un arresto e una fuga spettacolare, lascia dietro di sé un bottino di oltre 600 mila euro. La polizia è sulle tracce del giovane ricercato, ma l’operazione solleva ancora interrogativi su sicurezza e strategie criminali. La vicenda si fa sempre più intricata...

Gli auricolari per tenersi in contatto prima del colpo. Il bersaglio individuato nella hall dell’albergo e monitorato passo dopo passo. Poi il cenno d’intesa, il furto e la fuga. Il blitz è andato in scena ieri mattina al Westin Palace: uno dei ladri è stato bloccato dall’addetto alla sicurezza e arrestato dai ghisa, mentre il complice è riuscito a scappare con un bottino di 605mila euro. Sì, perché l’uomo ancora ricercato, un diciannovenne marocchino riconosciuto dagli investigatori nelle immagini delle telecamere come il borseggiatore seriale controllato l’ultima volta il 7 maggio in via Foscolo angolo corso Vittorio Emanuele, è riuscito a sparire nel nulla con quattro orologi Richard Mille del valore di 150mila euro l’uno, due portafogli da mille euro e 600 dollari in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi furto in hotel, ladro in manette

