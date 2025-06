Mauro Sgro al PunkFunk | dj set tra vinili vibrazioni elettroniche e storie da raccontare

Mauro Sgro al PunkFunk di Palermo trasforma un semplice DJ set in un autentico viaggio tra vinili, vibrazioni elettroniche e storie da raccontare. Con il suo tocco unico, invita il pubblico a immergersi nell’anima profonda della musica, creando un’esperienza coinvolgente che va oltre il semplice ascolto. Chi conosce Mauro sa che, per lui, non si è mai... semplici spettatori, ma compagni di un’avventura sonora indimenticabile.

Giradischi, selezione di vinili e l'anima profonda della musica: venerdì 27 giugno, a partire dalle ore 20, al PunkFunk di Palermo (via Napoli 10) arriva Mauro Sgro per un dj setlistening session che è molto più di una serata: è un viaggio. Chi conosce Mauro sa che, per lui, non si è mai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

