Maurelli e Antenucci tedofori per Cortina ’26 | A loro l’onore di portare la fiamma olimpica

Alessia Maurelli e Mirco Antenucci: la Fiamma Olimpica sarà affidata nelle mani di questi due campioni per gli ultimi metri di viaggio della tappa ferrarese che si concluderà con l'accensione dell'iconico braciere in piazza Trento e Trieste il prossimo 7 gennaio. La candidatura è stata formalmente depositata entro la chiusura dei termini (prevista per oggi) tramite la piattaforma ufficiale della Milano Cortina 2026. "Una scelta che ho proposto e che l'amministrazione comunale ha condiviso, nel nome dello sport e dei valori olimpici che i nostri due tedofori d'eccezione incarnano totalmente – spiega l'assessore allo Sport, Francesco Carità – e che meglio rappresentano Ferrara davanti a tutto il mondo.