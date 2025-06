Maturità e cuoca a 75 anni | Ma non mi fermo qui

A 75 anni, Annamaria Giori dimostra che non ci sono limiti al desiderio di imparare e alla forza di volontà. Dopo aver conquistato il suo diploma con un brillante nove, questa coraggiosa cuoca di Casalecchio di Reno ci ricorda che ogni sogno può diventare realtà, a qualsiasi età. La sua storia è un inno alla determinazione e alla passione che ci spingono a non smettere mai di crescere e di credere in noi stessi.

Casalecchio di Reno (Bologna), 26 giugno 2025 – “Ce l’ho fatta: ho realizzato il sogno di una vita. Mi sono diplomata, e non finisce qui.”. Sono le prime parole, interrotte da un pianto di gioia, con le quali Annamaria Giori ieri mattina ha comunicato al telefono alla figlia Daniela di avere appena superato l’esame di maturità. La neo diplomata, con una votazione di nove su dieci, non era passata inosservata nei corridoi dell’istituto alberghiero Luigi Veronelli di Casalecchio, per via dei suoi 75 anni compiuti e per il capannello di compagni e compagne di classe che l’hanno festeggiata con un affetto tutto particolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maturità e cuoca a 75 anni: “Ma non mi fermo qui...”

