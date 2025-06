Matteo Ricci in un video in auto senza cintura FdI lo stana | fermiamo la sua corsa sarebbe una guida pericolosa per la Regione video

Un video che ha fatto discutere: Matteo Ricci in auto senza cintura, una scena che ha acceso le polemiche sui social. Mentre alcuni criticano duramente il gesto, altri si limitano a commenti più miti, ma tutti concordano su un punto: un politico dovrebbe dare il buon esempio, non rischiare la sicurezza sulla strada. È questa la vera lezione che emerge dalla vicenda, e ci invita a riflettere sull’importanza dell’esempio nel ruolo pubblico.

Ma che gran “bel messaggio” arriva da un politico che si candida a governare un territorio. È questo il succo del commento meno irruento apparso sui social dopo l’impresa postata da Matteo Ricci, mentre qualcun altro posta più platealmente: «Vergognoso». Del resto, come altro bollare il fatto che – come scrive FdI sui suoi accont social dalle Marche – « Matteo Ricci, così ansioso di rincorrere Acquaroli nei sondaggi, sale in macchina e parte senza neppure mettere la cintura di sicurezza, per poi video-collegarsi all’Assemblea nazionale di Federcasa ad Ancona nell’imbarazzo generale». Sottolineando in calce: «Dopo avere offeso dei giornalisti del servizio pubblico, ora offende tutti coloro che si impegnano ogni giorno nel dare l’esempio sulla sicurezza stradale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Matteo Ricci in un video in auto senza cintura, FdI lo stana: fermiamo la sua corsa, sarebbe una guida pericolosa per la Regione (video)

In questa notizia si parla di: matteo - ricci - auto - cintura

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati lancia un appello chiaro a Matteo Ricci: è necessaria una netta discontinuità con il passato.

Translate postMatteo Ricci in un video in auto senza cintura, FdI lo stana: fermiamo la sua corsa, sarebbe una guida pericolosa per la Regione (video) Vai su X

Sono quattro le vittime del tragico incidente che si è verificato stanotte sulla Casilina, tra Torrice e Frosinone. Devastante l'impatto tra le due auto. Sul posto hanno operato a lungo vigili del fuoco e polizia stradale. Vai su Facebook

Matteo Ricci in un video in auto senza cintura, FdI lo stana: fermiamo la sua corsa, sarebbe una guida pericolosa per la Regione (video); “Ricci in auto senza cintura, offende chi si impegna nella sicurezza stradale” / Video; Marche, fermiamo la sua corsa: come beccano in auto il candidato Ricci | .it.

“Ricci in auto senza cintura, offende chi si impegna nella sicurezza stradale” / Video - L’affondo del capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia Bignami, sotto la lente il videocollegamento dell’europarlamentare dem all’assemblea nazionale di Federcasa ... msn.com scrive

Regionali Marche, la gaffe clamorosa di Ricci: come si presenta in video - Una gaffe clamorosa sulla strada verso le elezioni regionali nelle Marche per il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. Come scrive iltempo.it