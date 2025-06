Matteo Macchioni l’omonimo album del primo tenore di Amici di Maria De Filippi | Caterina Caselli non si fidò della mia vena compositiva Maria De Filippi mi ha sempre consigliato di cercare di farmi capire in modo facile per arrivare a più persone possibili – Intervista

Dal 6 giugno, “MATTEO MACCHIONI” spalanca le porte a un mondo di emozioni con il suo nuovo album. Un progetto che unisce la grande tradizione lirica alla musica pop, creando un ponte tra l’intimità e l’universalità delle emozioni. Con 10 brani, tra cui 9 inediti e un medley coinvolgente, questa è l’ulteriore prova del talento e della versatilità di un artista che sa parlare al cuore di tutti. Non perdere questa straordinaria fusione di stile e passione.

Dal 6 giugno è disponibile "MATTEO MACCHIONI" (Unalira Edizioni Musicali) l'omonimo nuovo album del primo tenore che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi: un progetto crossover, elegante e potente, in cui la voce lirica si intreccia con l'anima pop, dando vita a un racconto al tempo stesso intimo e universale. Questo secondo album in studio del tenore, contiene 10 brani (9 inediti e 1 medley) ed è stato anticipato dal singolo "Prendi le mie mani". Prodotto insieme a grandi nomi della musica italiana, tra cui Piero Cassano, Fabio Perversi e Mario Natale, l'album si compone di 10 brani che affrontano i temi dell'amore, della perdita, della memoria familiare e della rinascita interiore.

