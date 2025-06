Matteo Formenti ucciso dal senso di colpa | Chiari piange il bagnino dal cuore grande

Il dolore scuote le comunità di Chiari, Rovato e Castrezzato, tra tragedie che sembrano insopportabili. Dopo la perdita di un bambino di soli quattro anni in piscina e il dolore insopprimibile che ha portato alla tragica decisione di Matteo Formenti, assistente bagnante vittima del senso di colpa, il cuore di queste città si stringe in un omaggio di empatia e speranza. Un dramma che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di ascoltare chi soffre.

Chiari, Rovato e Castrezzato sono paralizzate dal dolore per quanto avvenuto in questi giorni: un dramma nel dramma. Prima a Castrezzato nella piscina “Tintarella di Luna“ è rimasto troppo sott’acqua un bimbo di quattro anni residente con la famiglia a Rovato, che è poi deceduto in ospedale due giorni dopo. Poi ieri il suicidio di Matteo Formenti, 36 anni, di Chiari: uno degli assistenti bagnanti che venerdì erano in servizio nel parco acquatico. Matteo, al quale era stato sequestrato il telefonino da parte dei carabinieri di Chiari, domenica sera ha saputo della morte del piccolo. L’allontanamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Matteo Formenti ucciso dal senso di colpa”: Chiari piange il bagnino dal cuore grande

