Matteo Formenti trovato morto dopo l'inchiesta su un bimbo annegato | disposta l'autopsia sul bagnino

La pm Lisa Saccaro ha disposto l'autopsia sul corpo di Matteo Formenti, il bagnino trovato morto il 25 giugno nei boschi del Monte Orfano a Cologne (Brescia). Il 37enne era in turno al 'Tintarella di Luna' di Castrezzato quando un bimbo di 4 anni è caduto in piscina. Il piccolo è deceduto due giorni dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it