Matteo Formenti il sequestro del cellulare la fuga e il corpo ritrovato da due runner | com' è morto il bagnino della piscina dove era annegato il bimbo di 4 anni

Un tragico filo rosso collega due drammatici eventi avvenuti a pochi giorni di distanza: la morte di un bambino di quattro anni annegato in una piscina in provincia di Brescia e quella di un bagnino trovato morto dopo un sospetto sequestro del cellulare, fuga e ritrovamento del corpo da parte di due runner. Due storie che sconvolgono, lasciando domande senza risposta e un senso di vuoto incolmabile. Un dramma nel dramma che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

“Matteo Formenti ucciso dal senso di colpa”: Chiari piange il bagnino dal cuore grande - Il dolore scuote le comunità di Chiari, Rovato e Castrezzato, tra tragedie che sembrano insopportabili.

