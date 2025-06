Matteo Formenti il bagnino trovato morto | era indagato per la tragedia del bimbo annegato all?acquapark

Matteo Formenti, il bagnino di 37 anni coinvolto nella tragedia del bambino annegato all'acquapark, non ha resistito al peso di quella colpa. L'angoscia insostenibile e il tormento implacabile lo hanno portato a un gesto doloroso, lasciando dietro di sé un vuoto difficile da colmare. La sua morte apre un doloroso capitolo sulla responsabilità e sulla pressione che gravano su chi lavora in situazioni così delicate.

L'angoscia insostenibile e il tormento implacabile per una colpa che non è riuscito a sopportare. Matteo Formenti, 37 anni non ce l'ha fatta a sostenere quel peso.

È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato

