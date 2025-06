Matteo Formenti il bagnino che si toglie la vita dopo la morte di un bambino | I sensi di colpa devastano

La tragica vicenda di Matteo Formenti, il bagnino che, sopraffatto dal dolore per la perdita del piccolo Michael, ha scelto di porre fine alla sua vita, scuote profondamente la comunità. La scena trovata dai carabinieri nel bosco di Cologne testimonia un dolore insostenibile, che ci invita a riflettere sulla fragilità emotiva e sulle conseguenze di un lutto devastante. Una storia che ci ricorda quanto il dolore possa diventare insormontabile.

I carabinieri di Chiari lo hanno trovato in mezzo alle sterpaglie del bosco di Cologne, ai piedi del Monte Orfano. Era riverso a terra. Aveva una busta di plastica e le mani legate. È morto per soffocamento. Come il piccolo Michael. Matteo Formenti era il bagnino del Tintarella di Luna a Castrezzato in provincia di Brescia. Ovvero il parco acquatico della Franciacorta dove venerdì 20 giugno un bambino, Michael, è finito in acqua senza ciambella e braccioli. Ed è morto. Formenti era indagato per omicidio colposo. Era scomparso da lunedì. Il suicidio. A trovare il suo cadavere sono stati due runner.