Matteo Formenti chi era il bagnino trovato morto dopo l' annegamento di un bambino di 4 anni a Castrezzato e che cosa è successo

Matteo Formenti, bagnino di 37 anni di Chiari, è stato trovato morto dopo l’annegamento di un bambino di 4 anni a Castrezzato. In servizio nel giorno fatale, Formenti, descritto come una persona scrupolosa e amante della sicurezza in acqua, avrebbe subito un tragico senso di colpa che potrebbe averlo portato al gesto estremo. La vicenda ha scosso la comunità, lasciando molte domande sulla tragica dinamica dell’incidente.

Formenti era in turno quando il piccolo è annegato in piscina, si sarebbe suicidato "per il senso di colpa"; viveva a Chiari con i genitori e chi lo conosceva lo descrive come una persona scrupolosa e attenta alla sicurezza dei bambini in acqua Matteo Formenti era un bagnino di 37 anni

“Matteo Formenti ucciso dal senso di colpa”: Chiari piange il bagnino dal cuore grande - Il dolore scuote le comunità di Chiari, Rovato e Castrezzato, tra tragedie che sembrano insopportabili.

