Nel cuore di Pordenone, un’ultima carezza di affetto e dolore si è levata per Matteo Doretto, il giovane di 21 anni scomparso durante una gara di rally. Un esempio di passione e coraggio, ora ricordato come un dono prezioso che ha lasciato un segno indelebile in chi lo ha conosciuto. In questo commovente addio, tutti credono che il suo spirito continuerà a vivere attraverso gli occhi di coloro che lo amano.

PORDENONE - «Matteo sei un dono». Questo è quello che tutti i presenti al suo ultimo saluto credono. Mamma Barbara, papà Michele, il fratello Marco, la fidanzata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Matteo Doretto, l'ultimo saluto al 21enne morto durante una gara di rally: «Sei un dono»

