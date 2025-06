Mats Wildander | Alcaraz è il favorito principale per Wimbledon ma Sinner continuerà a migliorare

Domani si svelerà il sorteggio del tabellone di Wimbledon, il terzo grande Slam della stagione tennistica. Con Alcaraz favorito e Sinner in continua ascesa, l’attesa cresce: quali sfide attendono i due campioni? La speranza è che entrambi possano esprimere il meglio delle loro capacità e regalare emozioni indimenticabili in questa prestigiosa manifestazione. Il cammino verso la gloria è ormai alle porte, e il torneo promette di essere ricco di sorprese e spettacolo.

Domani è in programma il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon. Il terzo Slam della stagione del tennis sta per cominciare (30 giugno-13 luglio) e la composizione del main draw è particolarmente attesa soprattutto per sapere quale sarà il cammino che dovranno affrontare i primi due tennisti del pianeta, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n.2 del ranking) si presenta all’appuntamento dopo il trionfo nel Roland Garros in finale proprio contro Sinner e reduce da una serie di risultati incredibile. Carlitos sembrerebbe letteralmente imbattibile. Discorso diverso per il pusterese, ko negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle per mano del kazako Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it