Matrimonio di Bezos a Venezia proteste in piazza San Marco | 40 attivisti denunciati

Tensioni esplosive a Venezia: in piazza San Marco, 40 attivisti di Extinction Rebellion hanno protestato contro il matrimonio di Jeff Bezos, denunciando le disuguaglianze e portando avanti anche richieste di pace nella Striscia di Gaza. La manifestazione ha acceso il cuore della cittĂ , con momenti di scontro e azioni simboliche che scuotono le coscienze. Un episodio che dimostra come le grandi cause globali trovino spazio anche tra le meraviglie storiche di Venezia.

Momenti di tensione in piazza San Marco a Venezia per un’iniziativa di protesta da parte degli attivisti di Extinction Rebellion contro il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. I manifestanti si sono disposti davanti alla Basilica, mostrando cartelli con disegnate banconote e scritte sia contro il miliardario americano che inneggianti alla pace nella Striscia di Gaza. In due si sono arrampicati su un pilone portabandiera, srotolando lo striscione con la scritta: “’The 1% ru(i)ns the world”, cioè “L’1% comanda e rovina il mondo”. All’arrivo delle forze dell’ordine, i manifestanti si sono sdraiati per terra e, al momento di essere portati via per l’identificazione in commissariato, hanno opposto resistenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Matrimonio di Bezos a Venezia, proteste in piazza San Marco: 40 attivisti denunciati

