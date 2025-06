Matrimonio di Bezos a Venezia la prima festa – Videonews della nostra inviata

Un matrimonio da sogno a Venezia, con un red carpet sfarzoso e una sicurezza impeccabile. Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno dato il via ai festeggiamenti più glamour dell’anno, attirando celebrità da tutto il mondo. Tra sguardi indiscreti e look da red carpet, la città lagunare si trasforma in un palcoscenico di emozioni e prestigio. La festa è appena cominciata, e il capitolo più affascinante sta per essere scritto.

(Adnkronos) – Red carpet a cielo aperto e blindatissimo per la cena che dà il via ai lunghi festeggiamenti per il matrimonio del fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra gli ospiti avvistati, sbarcati alla Chiesa della Madonna dell’Orto a Cannaregio, Leonardo DiCaprio, Kim e Khloé Kardashian, Kris Jenner e il compagno Corey . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

