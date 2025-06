Matrimonio Bezos stasera party su un' isola | primi look dei vip FOTO

Questa sera, l’isola di Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da sogno, con Bezos e il suo partner pronti a celebrare il loro amore in un’incantevole location. Nel cuore del chiostro della Madonna dell'Orto, i vip hanno svelato i primi look mozzafiato, catturando l’attenzione di una folla di veneziani emozionati. Scopriamo insieme i dettagli di questa festa esclusiva e i look dei protagonisti!

La festa è organizzata nel chiostro del campo della Madonna dell'Orto, nel Sestiere di Cannaregio. I futuri sposini e gli invitati hanno sfoggiato i primi outfit all'imbarcadero, dove erano attesi da una folla di veneziani. FOTO. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Matrimonio Bezos, stasera party su un'isola: primi look dei vip. FOTO

In questa notizia si parla di: primi - matrimonio - bezos - stasera

A Venezia sono arrivati i primi yacht e i primi ospiti del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez: le ultime novità - Venezia si prepara a vivere un evento da sogno: i primi yacht sono arrivati e gli ospiti prestigiosi stanno affollando la città per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Israele-Iran: tregua annunciata da Trump! ? Stasera vertice NATO. Bezos sposta il matrimonio a Venezia. Le montagne si ripopolano: +100mila italiani! ? Ascolta #EffettoGiorno: https://tinyurl.com/3dtcv4ya #Radio24 #Attualità #Geopolitica #Venezia #M Vai su X

La regina Rania di Giordania a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez Vai su Facebook

Matrimonio Bezos, stasera party su un'isola: primi look dei vip. FOTO; Matrimonio Bezos e Sanchez a Venezia: denunciati i manifestanti, il pranzo a Villa Baslini; Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia in diretta: comincia la festa, il primo party nel chiostro privato. Il bacio tra gli sposi.

Il matrimonio di Jeff Bezos: la cena pre-nozze nel palazzo di Diane von Furstenberg, stasera il party di benvenuto - Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono sbarcati a Venezia e dunque che inizino le feste. Secondo ilmattino.it

Matrimonio Jeff Bezos, arrivano i primi invitati a Venezia. E 27 abiti per la sposa - Al via i festeggiamenti per il lungo matrimonio del fondatore di Amazon con la giornalista e conduttrice Lauren Sanchez ... Da corrieredellosport.it