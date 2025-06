Matrimonio Bezos-Sanchez ecco quando spende il miliardario per affittare L’Arsenale di Venezia | 200 mila euro al giorno per dieci giorni Poi l’allestimento…

Da rumors infuocati a cifre ufficiali: il matrimonio di Bezos e Sanchez ha lasciato il segno, con un investimento che sfiora i 200 mila euro al giorno per dieci giorni. Ma quanto costa davvero affittare l’Arsenale di Venezia? Fabrizio D’Oria, direttore di Vela S.p.A., svela finalmente i dettagli, rivelando il valore di una delle location più ambite e suggestive al mondo. Scopriamo insieme quanto si è speso per questo evento da sogno.

Tra mille cifre circolate, stime a sei zeri e polemiche infuocate, arriva finalmente un dato ufficiale. A fornirlo è Fabrizio D’Oria, Direttore di Vela S.p.A., società partecipata del Comune di Venezia che gestisce gli eventi nell’Arsenale: “Lo spazio utilizzato per il matrimonio di Bezos è una tesa da 600 metri quadrati, di proprietà del Comune, gestita da Vela per eventi pubblici e privati”. Quanto costa affittare l’Arsenale? D’Oria è preciso: “Per un evento piccolo il costo giornaliero è di 30.000 euro, per uno medio 100.000. Un evento grande come quello di Bezos costa 200.000 euro al giorno ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bezos, scatta l?allarme sicurezza per il matrimonio: festa spostata in Arsenale - Jeff Bezos lancia l’allarme sicurezza: il matrimonio più atteso si trasforma in un'operazione in arsenale, tra tensioni internazionali e proteste locali.

“Se puoi affittare #Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”: è il maxi striscione apparso in Piazza San Marco, in vista del matrimonio del miliardario #JeffBezos, che si terrà nei prossimi giorni nella città lagunare, una delle più fragili al mond Vai su Facebook

Matrimonio Bezos a Venezia, allarme sicurezza: preparativi spostati all'Arsenale - A pochi giorni dalle nozze tra Bezos e Sanchez a Venezia, previste dal 26 al 28 giugno, cresce la tensione per motivi di sicurezza e per le proteste annunciate dal fronte “No Bezos”. Come scrive tg24.sky.it

Bezos costretto a spostare il matrimonio. A San Marco lo striscione di Greenpeace: «Se puoi affittare Venezia, puoi pagare più tasse» - Cacciari (No Space for Bezos): «Chi se l'aspettava una vittoria a tavolino 3- Scrive msn.com