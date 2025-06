Matrimonio Bezos Rania di Giordania arriva in incognito a Venezia

Un evento da sogno si prepara a Venezia: tra invitati esclusivi e segreti svelati, la regina Rania di Giordania ha fatto un sorprendente ingresso in incognito alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La cittĂ lagunare si anima di glamour e mistero, aggiungendo un tocco di regalitĂ a questa celebrazione milionario. Ma chi sono gli altri ospiti di questa favola moderna? Scopriamolo insieme.

Anche Rania di Giordania tra gli invitati del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La Regina è stata avvista a Venezia. La sua presenza alle nozze dell’anno era rimasta segreta fino ad ora. Rania di Giordania alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Rania di Giordania si aggiunge alla lista degli invitati vip al matrimonio milionario di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che inizia domani 27 giugno per concludersi fra cinque giorni. Un’esagerazione per molti e in effetti le proteste sono state tantissime. La Regina è arrivata a Venezia da sola. Infatti, con lei non c’era nĂ© suo marito Abdullah nĂ© i suoi figli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Matrimonio Bezos, Rania di Giordania arriva in incognito a Venezia

