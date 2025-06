Matrimonio Bezos la diretta | manifestanti trascinati via da piazza San Marco

Un atteso incontro tra glamour e tensione si è svolto nel cuore di Venezia, dove Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati all’esclusivo hotel Aman, lontani da occhi indiscreti. La scena si anima con manifestanti trascinati via da Piazza San Marco, mentre i VIP si rifugiano in un lusso senza pari. Un evento che mescola l’eleganza dell’antico con il fermento della cronaca. Ma cosa succederà ora?

11:56 – L’arrivo blindato all’hotel Aman: suite da sogno da 11mila euro Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono sbarcati questa mattina all’hotel Aman Venice, nel cuore del Canal Grande, protetti da due imbarcazioni della security e a bordo di un taxi d’epoca con vetri oscurati. L’ex palazzo Papadopoli, decorato con stucchi del Sansovino e affreschi di Tiepolo, è stato interamente riservato a familiari e amici intimi. Per la coppia, la suite principale da 11 mila euro a notte, con vista su Rialto, e un elegante gazebo a righe bianche e grigie per proteggere la privacy degli ospiti. 11:46 – Arrivate le Kardashian: Kim, Khloé e Kris in laguna Venezia accoglie anche le Kardashian. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Matrimonio Bezos, la diretta: manifestanti trascinati via da piazza San Marco

