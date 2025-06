Matrimonio Besoz-Sánchez | i look per il primo party? Floreali ma sexy

Il matrimonio Besoz Sánchez si prepara a svelare un primo party floreale, dove la sensualità incontra l’eleganza. Dai look sofisticati di Lauren in Schiaparelli alle scelte audaci di Ivanka Trump e Vittoria Ceretti, i fiori sono protagonisti, ma con qualche sorpresa intrigante. Un’atmosfera magica in cui il romanticismo si fonde con un tocco di seduzione, aprendo ufficialmente le danze verso il matrimonio più atteso dell’anno.

Gli invitati ai tre giorni di party e ricevimenti del matrimonio di Bezos e Sanchez hanno ricevuto il dono di benvenuti degli sposi, affiancato da un biglietto-ricordo su cui sono state stampate gondole e farfalle. Il testo, a firma Jeff e Lauren, spiega che “siamo entu Vai su Facebook

Bezos-Sánchez: il raccolto romantico di Vittoria Ceretti e i beauty look degli invitati al primo party - Dalla chioma vaporosa di Kim Kardashian al caschetto flipped di Kris Jenner passando per il romantico chignon di Vittoria Ceretti. Scrive vanityfair.it