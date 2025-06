Matrimonio a Venezia ancora proteste contro Bezos | le finte nozze degli attivisti trascinati via con la forza

Una scena di forte impatto che ha scosso il cuore della romantica Venezia, con attivisti coinvolti in un gesto simbolico per sensibilizzare su temi ambientali e sociali. La tensione è palpabile mentre le proteste contro Bezos si susseguono, dimostrando come anche le celebrazioni più sfarzose non possano sfuggire alle questioni di attualità e giustizia. Il dibattito si infiamma: cosa accadrà ora?

Momenti di tensione a Venezia. Una ventina di attivisti di Extinction Rebellion hanno inscenato un flash mob contro il matrimonio di Jeff Bezos di fronte alla basilica di San Marco. Una nuova protesta a poche ore dal via ufficiale dei festeggiamenti legati alle nozze tra il fondatore di Amazon e. 🔗 Leggi su Today.it

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: i costi record del matrimonio, gli invitati e le proteste a sorpresa; Il racconto per immagini (iconiche) del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia; Jeff Bezos si sposa a Venezia: quanto costerà il matrimonio, dove sarà e chi è invitato.

Matrimonio Bezos-Sanchez a Venezia: 90 jet privati, 50 milioni e la rabbia dei residenti - Bezos e Sanchez danno il via oggi alle nozze a Venezia tra lusso, 90 jet privati e proteste dei residenti. Come scrive la7.it

Il matrimonio di Jeff Bezos: la cena pre-nozze nel palazzo di Diane von Furstenberg, stasera il party di benvenuto - Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono sbarcati a Venezia e dunque che inizino le feste. Si legge su ilmattino.it