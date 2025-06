Materie scientifiche i quattro talenti accolti in Provincia prima delle Olimpiadi internazionali

In un mondo in rapida evoluzione, il talento e la passione per le materie scientifiche sono la chiave del futuro. In provincia di Lecce, quattro giovani eccellenze si stanno distinguendo: Francesco Poto, Anna Pia Mazzeo, Lorenzo Degli Atti e Francesco Leccese, provenienti dai licei “De Giorgi” e “Banzi”. Selezionati per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi Internazionali, questi studenti dimostrano che il Salento ha nel suo cuore grandi promesse della scienza, pronte a brillare sul palcoscenico mondiale. La loro avventura sta per cominciare…

LECCE – Si chiamano Francesco Poto, Anna Pia Mazzeo, Lorenzo Degli Atti e Francesco Leccese. I primi due provengono dal “De Giorgi”, i secondi dal “Banzi”, entrambi licei scientifici con sede a Lecce. Sono i quattro studenti salentini selezionati a partecipare con la Nazionale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: materie - scientifiche - quattro - talenti

Materie scientifiche e tecnologiche sempre piĂą "rosa": studentesse stregate - La seconda edizione del seminario 'WomenInStem' ha riscosso grande successo, attirando numerose studentesse appassionate di materie scientifiche e tecnologiche.

Durante la prima giornata di Persone&Talenti il mondo del lavoro e quello della formazione si sono incontrati e confrontati. Un’occasione che ha permesso... Vai su Facebook

Siete l'orgoglio del Salento nel mondo: Minerva ha accolto a Palazzo Adorno i quattro studenti che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi internazionali in materie scientifiche; Record di talenti salentini alle Olimpiadi internazionali in materie scientifiche: il Presidente della Provincia Minerva incontra gli studenti ammessi nella squadra azzurra; Promuovere l’inclusione educativa nelle materie STEM.

Il Presidente Minerva incontra gli studenti salentini che parteciperanno alle Olimpiadi internazionali in materie scientifiche - Si tratta di Francesco Poto e Anna Pia Mazzeo del Liceo De Giorgi e Lorenzo Degli Atti e Francesco Leccese del Banzi Bazoli. Segnala leccenews24.it

Olimpiadi delle materie scientifiche: nelle squadre italiane quattro studenti salentini - Il presidente della Provincia, Stefano Minerva, li ha invitati a firmare il libro d’onore dell’ente nel corso di un incontro con genitori, docent ... Si legge su lecceprima.it