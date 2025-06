Mastour | Ero una macchina da soldi Dopo il Milan mi giurarono …

Mastour: “Al Milan ero una star, periodo fantastico. Poi diventai un burattino” - Hachim Mastour, che una volta brillava come stella nel Milan, ha vissuto un percorso ricco di alti e bassi, tra sogni in grande e ostacoli insidiosi.

Ex Milan, Mastour: "Dopo il Milan ho sofferto di depressione. Io cercavo un progetto, ma mi vedevano come macchina da soldi"

«Ho realizzato di essere diventato solo una 'macchina da soldi' per molti. È stato difficile circondarsi di persone di fiducia. Solo con l'esperienza capisci chi mettere vicino a te, chi far entrare nella tua bolla. Io ero piccolo: non sapevo, non capivo. Mi sono sempl

