Mastantuono accusato di essere un traditore in Argentina per il gesto con Lautaro dopo Inter-River

Franco Mastantuono, protagonista di un gesto controverso durante la partita tra River Plate e Inter, si trova al centro di accuse di tradimento in Argentina. La sconfitta contro l'Inter ha segnato non solo una delusione sportiva, ma anche un capitolo burrascoso nella sua carriera, già segnata dal trasferimento promesso al Real Madrid. Tra polemiche e delusioni, il suo futuro in ambito calcistico appare sempre più incerto, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con molte domande ancora senza risposta. Continua a leggere.

Triste epilogo per Franco Mastantuono con il River Plate: la sconfitta con l'Inter è stata di fatto la sua ultima gara coi Millonarios, oramai promesso al Real Madrid. Prestazione insufficiente e soprattutto feroci polemiche per il suo gesto dopo il 90' con Lautaro Martinez, connazionale e compagno di squadra nell'Argentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mastantuono - argentina - gesto - lautaro

Mondiale per Club Mastantuono, chi è il gioiello del River Plate pronto alla platea globale. L’Argentina sogna con il nuovo idolo, l’Inter deve riuscire a fermarlo - Il calcio argentino si appresta a vivere una serata da sogno, con Franco Mastantuono pronto a brillare sul palcoscenico mondiale per club.

Paolini regala l'asciugamano, ma scoppia la lite: lei la risolve con un grande gesto Vai su Facebook

Mastantuono accusato di essere un traditore in Argentina per il gesto con Lautaro dopo Inter-River; Inter-River, il fenomeno “Real” Mastantuono, l’ex Colidio e la trappola per Lautaro: quante insidie per Chivu; Da Di Cesare a Mastantuono e Gomez: 5+1 colpi mercato dall'Argentina per la Serie A.

Mastantuono accusato di essere un traditore in Argentina per il gesto con Lautaro dopo Inter-River - Triste epilogo di Franco Mastantuono con il River Plate: la sconfitta con l'Inter è stata di fatto la sua ultima gara coi Millonarios, oramai promesso ... Secondo fanpage.it

Inter, gara speciale per Lautaro: col River un “Clasico”. E sfida la stella Mastantuono - Toccherà ancora a Lautaro guidare l'attacco dell'Inter questa notte contro il River. Da fcinter1908.it