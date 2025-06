Massoneria e segreti caccia all' agenda rossa di Borsellino | Perquisizioni in tre case

Il mistero attorno alla scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino si infittisce, mentre le recenti perquisizioni in tre case sollevano un polverone di sospetti e segreti. Dalla delicata indagine sulla strage di via D'Amelio emergono dettagli inquietanti che alimentano il dibattito pubblico. Un intreccio di massoneria, depistaggi e verità nascoste si dipana davanti ai nostri occhi. Ma cosa si cela davvero dietro queste operazioni? La risposta potrebbe cambiare tutto ciò che pensiamo sulla tragedia che ha sconvolto l’Italia.

Caccia all'agenda rossa? Dall'inchiesta per strage e depistaggio condotta dalla procura di Caltanissetta che indaga sui fatti successivi all'eccidio di via D'Amelio del 19 luglio 1992 emerge un documento a firma dell'allora capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo la Barbera, datato 20 luglio, il giorno successivo allo scoppio dell'autobomba costato la vita a Paolo Borsellino e a cinque agenti di scorta: "In data odierna, alle 12, viene consegnato al dr. Tinebra, uno scatolo in cartone contenente una borsa in pelle ed una agenda appartenenti al Giudice Borsellino", si legge con riferimento all'allora capo della procura di Caltanissetta Giovanni Tinebra, al quale furono delegate le indagini sulla strage. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Massoneria e segreti, caccia all'agenda rossa di Borsellino: "Perquisizioni in tre case"

