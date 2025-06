Massimo Cacciari e il matrimonio di Bezos a Venezia | Non me ne frega niente

Il filosofo Massimo Cacciari è stato sindaco di Venezia per 12 anni. E oggi in un’intervista a Repubblica dice la sua sul matrimonio di Jeff Bezos nella città lagunare. Partendo da una presa di posizione ben precisa: «Non me ne frega niente. Se fossi ancora sindaco ignorerei mister Amazon e non l’avrei invitato». Riguardo al presunto merito di accendere i riflettori del mondo sull’agonia della città, secondo Cacciari è «falso, sono sicuro che nessuna luce brilli e che del nostro destino non interessi nulla a nessuno». Ma il problema è «la montagna di sciocchezze che si dicono per confondere le acque». 🔗 Leggi su Open.online

Jeff Bezos costretto a spostare il matrimonio all’Arsenale di Venezia per motivi di sicurezza, Cacciari: “4 scappati di casa hanno cambiato l’agenda di uno degli uomini più ricchi del pianeta” - In un mondo dove anche i più potenti devono adattarsi alle sfide imprevedibili, Jeff Bezos ha dovuto rivedere i suoi piani per il matrimonio a Venezia.

"Un manipolo di ambientalisti snob guidati da Tommaso Cacciari protestano per il matrimonio di Jeff Bezos e la 55enne giornalista a Venezia. Dicono: 'non rubateci la nostra città'". Pietro Senaldi fa il punto sulle nozze dell'anno e sul caos scatenato dalla solita Vai su Facebook

Translate postIl matrimonio di Jeff Bezos e la famiglia Cacciari. Massimo, Tommaso e Paolo e le liti famigliari. Un romanzo a Venezia. Tommaso contro lo zio: “A Massimo non frega niente di Bezos”. Di @GinevraLeganza Vai su X

Venezia, Tommaso Cacciari contro Bezos: "Stiamo vincendo 3 a 0 a tavolino. Non ho Amazon, né social" - Tommaso Cacciari, nipote dell'ex sindaco Massimo Cacciari e da anni fra gli ... Da repubblica.it

Bezos e Sanchez a Venezia tra feste sfrenate e polemiche: il matrimonio che divide - Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto Venezia come palcoscenico del loro matrimonio, trasformando la città in un teatro di eccessi e mondanità che non ha risparmiato critiche. Lo riporta informazione.it