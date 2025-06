Massimiliano Sopranzi nuovi guai | il dentista dei vip accusato di avere clonato la targa per non pagare i pedaggi

Massimiliano Sopranzzi, il noto dentista dei vip, si ritrova al centro di un nuovo scandalo: accusato di aver clonato una targa per evitare i pedaggi autostradali. La sua astuta trovata, un nastro adesivo nero per alterare una lettera e camuffare la targa, aveva funzionato finché la realtà non ha tradito l’inganno. Ma cosa si cela dietro questa vicenda e quali sono le conseguenze per lui? Scopriamolo insieme.

Ancona, 26 giugno 2025 – Il trucchetto adottato era stato quasi geniale, un pezzo di nastro adesivo nero per far diventare una F una E nella targa di una automobile presa a noleggio. Il tutto per non pagare i pedaggi autostradali andando in giro per l’Italia incurante anche di superare i limiti di velocità . Peccato però che quella targa, così camuffata, esisteva davvero ed era di una Fiat 500 intestata ad una donna abruzzese che si è vista arrivare a casa le cartelle di mancato pagamento da parte della società Autostrade e le multe fatte dalla polizia stradale per eccesso di velocità . Dietro il presunto raggiro c’è Massimiliano Sopranzi, il 55enne anconetano finito già alla ribalta delle cronache e di Striscia la Notizia per la sua tecnica di sbiancamento dei denti venduta a diversi vip del mondo dello spettacolo senza avere l’abilitazione da dentista e senza essere iscritto all’ordine dei medici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Massimiliano Sopranzi, nuovi guai: il dentista dei vip accusato di avere clonato la targa per non pagare i pedaggi

