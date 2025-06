massacrata di botte al parco da due coetanee

Una serata che doveva essere spensierata si è trasformata in un incubo. La madre di una quattordicenne denuncia un’aggressione violenta e umiliante, avvenuta in un parco di Scandiano, dove due coetanee hanno organizzato un’aggressione feroce, filmata e condivisa sui social. Un episodio che scuote la comunità e che richiede riflessione su guerra tra giovani, cyberbullismo e mancanza di valori.

"Pensava fosse una serata tranquilla con degli amici. Invece era tutto organizzato per aggredirla. L'hanno attirata in un parco e massacrata di botte. Poi hanno filmato tutto e pubblicato le sue ferite su Instagram, come un trofeo. Mia figlia ha 14 anni". È il racconto agghiacciante della madre della vittima di un violento pestaggio avvenuto sabato sera al Parco della Resistenza di Scandiano. Un'aggressione brutale, crudele e forse premeditata, compiuta da due coetanee e accompagnata da insulti, minacce e riprese video condivise tra i gruppi di WhatsApp. "Già dal pomeriggio mia figlia e le sue amiche si erano incontrate con questo gruppo, erano una ventina di ragazzi, si conoscevano tutti.