Mascherine di Arcuri indaga Corte dei conti

Un nuovo capitolo nell’inchiesta sulle mascherine di Arcuri scuote l’Italia: la Corte dei Conti indaga sulle pressioni esercitate sulla Dogane per l’ingresso di dispositivi cinesi da 1,2 miliardi, che si sono rivelati falsi. Tra chat compromettenti e tentativi di nascondere la verità, emergono dettagli inquietanti su come siano stati gestiti gli approvvigionamenti durante la crisi. Continua a leggere.

La struttura commissariale fece pressioni sulle Dogane per far entrare in Italia i dispositivi cinesi per 1,2 miliardi, che poi risultarono farlocchi. Le chat con i mediatori per cercare di metterci una pezza.

"Mascherine farlocche sdoganate per forza". Pure l'ex Cts Ciciliano inguaia Arcuri e Conte

La Corte dei conti indaga sulle mascherine cinesi. Ecco le chat dei mediatori Sprint dei giudici sui Dpi smistati con il pressing di Arcuri, svelato dalla «Verità» Dopo lo stop di Adm, la struttura commissariale avvisò gli intermediari e non i pm

