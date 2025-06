Mary di Danimarca in Nigeria con tre look impeccabili | dalle stampe etniche alla sua gonna preferita

Mary di Danimarca ha sorpreso tutti con il suo viaggio in Nigeria, un gesto simbolico nel segno della collaborazione tra i due Paesi. Durante la sua breve visita ad Abuja, ha sfoggiato tre look impeccabili, dal fascino etnico alle sue amate gonne preferite, dimostrando che stile e impegno sociale possono andare di pari passo. Gli abiti di Mary di Danimarca...

Visita a sorpresa in Nigeria per Mary di Danimarca. La Regina è volata da sola in Africa, senza il marito, Re Frederik. Un viaggio che rientra nell’ottica di legame tra i due Paesi nell’ambito della Strategia per l’Africa del governo danese. Durante il suo breve soggiorno ad Abuja, la Donaldson ha sfoggiato tre look impeccabili, dimostrando ancora una volta che eleganza e impegno sociale non si escludono a vicenda. Gli abiti di Mary di Danimarca in Nigeria. Mary di Danimarca ha fatto tappa ad Abuja, capitale della Nigeria, in qualità di Patrona del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mary di Danimarca in Nigeria con tre look impeccabili: dalle stampe etniche alla sua gonna preferita

