Marvel Studios presenta | I Fantastici 4 – Gli Inizi

Preparatevi a vivere un’avventura epica nel mondo Marvel! A solo un mese dall’uscita, l’atteso film "I Fantastici 4: Gli Inizi" sta per conquistare le sale italiane il 23 luglio. Tra azione, mistero e personaggi iconici, questa nuova avventura promette di rivoluzionare il modo di vedere l’universo Marvel. Non perdete l’occasione di scoprire come la Prima Famiglia Marvel affronterà le sfide più grandi di sempre…

A un mese dall'uscita nelle sale. Manca solo un mese all'arrivo nelle sale della Prima Famiglia Marvel! Sono finalmente disponibili il nuovo trailer e il poster de I Fantastici 4: Gli Inizi, attesissimo film Marvel Studios che arriverà nei cinema italiani il 23 luglio. Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa si uniranno a H.E.R.B.I.E., Silver Surfer e alla vorace divinità cosmica Galactus per un'adrenalinica avventura che cambierà per sempre il destino dell'universo Marvel.

Ironheart | Un nuovo poster dalla serie Marvel Studios - A un mese dall’atteso debutto su Disney+, Marvel Studios svela un nuovo poster di Ironheart. La serie, con protagonista Riri Williams (Dominique Thorne), promette di portare una fresh era di supereroi.

I Fantastici 4: Gli inizi è quasi pronto al debutto al cinema, ecco il trailer finale in italiano; I Fantastici 4, clamoroso: l'intera trama del film Marvel (compreso scena post-credits) trapelata in rete?; I Fantastici Quattro: Gli Inizi | Marvel condivide il Trailer finale.

I Fantastici 4 - Gli Inizi, il trailer finale del film [HD] - Un film con Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Ebon Moss- Scrive mymovies.it

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il personaggio di John Malkovich è stato tagliato dal film? - Nuovi rumor suggeriscono che il personaggio di John Malkovich in I Fantastici Quattro: Gli Inizi potrebbe essere stato tagliato dal film. Segnala cinefilos.it