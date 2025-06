Martusciello FI | No a slittamento elezioni regionali

Il clima politico si fa sempre più teso in vista delle prossime regionali, con le parole di Fulvio Martusciello, che denuncia un chiaro segnale di incompatibilità tra il Parlamento e la volontà di cambiare le regole del gioco. Mentre si discute di candidature e alleanze, si apre uno scenario incerto sul futuro delle elezioni, alimentato dalla richiesta di De Luca di posticipare la consultazione. Ora, è il momento che centrodestra e centrosinistra decidano come procedere per garantire trasparenza e stabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti “Oggi si e’ consumato quello che immaginavamo: un voto contrario di grandissima parte del Parlamento contro il terzo mandato”. A dirlo il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, conversando con i giornalisti. “Adesso il centrodestra e il centrosinistra devono mettere in campo i candidati. C’e’ una richiesta da parte di De Luca di far slittare la data delle elezioni. Abbiamo detto ai nostri rappresentanti in Conferenza Stato – Regioni che siamo contrari: e’ tempo che si voti e si rinnovi il consiglio regionale”. A chi chiede della presentazione del candidato presidente per le prossime regionali, risponde: “Penso che quello che è accaduto oggi in Parlamento, in qualche maniera acceleri sia per il centro-destra che per il centrosinistra la scelta del candidato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Martusciello (FI): “No a slittamento elezioni regionali”

