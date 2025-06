Martina Franca polizia locale | servizi straordinari serali e notturni Da domani fino all' inizio di settembre

Martina Franca intensifica i suoi servizi di sicurezza con interventi straordinari serali e notturni, a partire dal 27 giugno fino all'inizio di settembre. Questa iniziativa, promossa dal Comune e diretta dalla Comandante Domenica Piccoli, garantisce maggiore tutela durante i momenti di maggiore afflusso, soprattutto in fine settimana e eventi speciali. Per una città più sicura e vivace, gli agenti sono pronti a vigilare ogni sera e notte, assicurando tranquillità a residenti e visitatori.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: A partire dal prossimo fine settimana (27-29 giugno) e fino al primo fine settimana di settembre, gli agenti della Polizia Locale effettueranno dei servizi straordinari negli orari serali e notturni. Nei giorni di venerdì, sabato e domenica e in altri giorni interessati a manifestazioni di rilevante affluenza, gli agenti diretti dalla Comandante Domenica Piccoli prolungheranno i servizi fino alle 2.00 di notte per garantire la presenza nel centro storico, nelle aree limitrofe e nelle zone della città interessate alla movida. I servizi sono finanziati con i proventi delle multe attraverso un progetto obiettivo che è stato approvato dalla Giunta (delibera n. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca, polizia locale: servizi straordinari serali e notturni Da domani fino all'inizio di settembre

In questa notizia si parla di: martina - franca - locale - servizi

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

L’Ufficio Demografico-Elettorale del Comune di Martina Franca sarà aperto per l’emissione delle tessere elettorali nei seguenti giorni e orari: ` .-. ` . Vai su Facebook

Martina Franca, polizia locale: servizi straordinari serali e notturni Da domani fino all'inizio di settembre; Martina Franca, polizia locale: servizi straordinari serali e notturni; Vigili urbani in servizio fino alle 2 di notte per garantire sicurezza e quiete.

Martina Franca, polizia locale: servizi straordinari serali e notturni Da domani fino all'inizio di settembre - Nei giorni di venerdì, sabato e domenica e in altri giorni interessati a manifestazioni di rilevante affluenza, gli agenti diretti dalla Comandante Domenica Piccoli prolungheranno i servizi fino alle ... Scrive noinotizie.it

Martina Franca, rissa in un bar a colpi di bastone: chiuso per 10 giorni il locale e denunciate 4 persone - Sospesa per 10 giorni l'attività del bar nel centro storico di Martina Franca davanti al quale lo scorso 18 gennaio scoppiò una violenta rissa che vide protagonisti tre ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it