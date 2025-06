Marracash canta È finita la pace a San Siro | Chi finanzia il genocidio a Gaza? Chi comanda? La gente è stanca - VIDEO

Il 26 giugno 2025, Marracash riempie lo stadio di San Siro a Milano, portando sul palco un messaggio potente contro l'ingiustizia e il genocidio a Gaza. Dopo il supporto di artisti come Vasco Rossi, Elisa e i Pinguini Tattici Nucleari, questa serata diventa un atto di solidarietà e denuncia, dimostrando come la musica possa essere una voce forte per la pace. Un evento che resterà nella memoria di tutti.

Nelle scorse settimane anche Vasco Rossi, Rose Villaine, Elisa, I Pinguini tattici nucleari ed Elodie hanno chiesto lo stop del genocidio a Gaza durante i loro concerti, sollevando sul palco la bandiera della Palestina Giovedì 26 giugno 2025, Marracash conquista lo stadio di San Siro a Milano.

