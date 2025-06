Mark Rutte da ‘avaro’ contro i fondi Ue post Covid a segretario Nato che invoca la spesa in armi a tutti i costi

Dalle parole di Mark Rutte emerge un quadro sorprendente: in soli cinque anni, l’ex premier olandese ha attraversato una vera e propria metamorfosi politica. Da un approccio rigoroso e orientato alla stabilità economica a un sostegno deciso alla spesa militare, le sue dichiarazioni sembrano riflettere due filosofie opposte. Un esempio lampante di come le leadership possano evolversi in tempi rapidi, lasciando aperti interrogativi sulle future scelte dell’Europa.

Dalle “condizioni molto rigide” e i “conti in ordine” ai soldi da spendere “anche se si è in difficoltà”. Sembrano le due versioni di un dibattito su degli investimenti, sulle politiche economiche, o addirittura due diversi approcci filosofici alla vita. Invece, a pronunciare queste parole è la stessa persona. Dalle discussioni sul Recovery Fund a quelle sul riarmo, in appena cinque anni si è assistito alla trasformazione dell’ex premier olandese e oggi segretario generale della Nato, Mark Rutte, da dottor Jekyll a mr. Hyde. Da falco della sostenibilità economica, leader indiscusso dei Paesi frugali in Unione europea, a martello pneumatico che abbatte qualsiasi resistenza alle pretese di Donald Trump sull’aumento della spesa per le armi all’interno dell’alleanza, nel corso dell’ultimo vertice Nato che ha approvato la soglia del 5% del Pil in spese per la Difesa entro il 2035 è stato lui a esprimere un concetto chiaro quanto difficile da digerire per gli Stati con maggior debito: se non ce la fate a spendere, dovete farcela lo stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it