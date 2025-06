Mark Ruffalo oltre lo schermo | La causa palestinese? Questione di diritti umani Il silenzio è ripugnante

Ma ciò che rende Ruffalo davvero straordinario è la sua capacità di andare oltre lo schermo, affrontando questioni di forte impatto sociale e morale. Venti minuti di intervista ci rivelano un uomo consapevole e impegnato, che invita tutti a riflettere su come le nostre azioni possano sfuggire di mano alla società moderna. Mark Ruffalo è una brava persona, sì, ma anche molto di più: un esempio di coraggio e integrità che non possiamo ignorare.

E poi la Marvel, il populismo, i miliardari su Marte e l'endorsement a Zohran Mamdani. "Come società dovremmo imparare che le cose potrebbero sfuggirci di mano", dice. Venti minuti di intervista con un attore fuori dal comune, ospite speciale de Il Cinema in Piazza. Mark Ruffalo è una brava persona. Lo scriviamo così, d'emblée, in apertura. Del resto è abbastanza scontato sottolineare quanto sia anche un grande attore. Una costatazione spassionata che arriva subito dopo un'intervista durata venti minuti. Dovevano essere dieci, ne abbiamo rosicchiati una manciata in più, e quindi grazie all'ufficio stampa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it