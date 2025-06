Marino Amadori sul Giro NextGen | Italiani competitivi a livello internazionale Squadra per il Tour de l’Avenir già quasi fatta

Il Giro Next Gen 2025 ha confermato il talento emergente del ciclismo internazionale, con protagonisti come Jakob Omrzel e i promettenti giovani italiani. Marino Amadori, Commissario Tecnico della Nazionale U23, ha sottolineato le grandi potenzialità del nostro Paese nel panorama mondiale, annunciando che la squadra per il Tour de l’Avenir è ormai quasi pronta. L’Italia si prepara a conquistare con entusiasmo le sfide future, puntando a consolidare la propria leadership giovanile nel ciclismo.

Si è da poco concluso il Giro Next Gen 2025, corsa giovanile di ciclismo su strada terminata con la vittoria di Jakob Omrzel piazzatosi davanti all’australiano Luke Tuckwell ed al ceco Pavel Novák. Una corsa che ha fornito degli spunti molto interessanti in ottica Italia, così come confermato da Marino Amadori, Commissario Tecnico della Nazionale U23 di ciclismo intervenuto in occasione dell’ultima puntata di Bike Today, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport condotta da Gian Luca Giardini. In prima battuta, il CT ha tracciato un piccolo bilancio sulla corsa appena conclusa: “ Credo sia stato un bellissimo Giro, con un livello molto alto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marino Amadori sul Giro NextGen: “Italiani competitivi a livello internazionale. Squadra per il Tour de l’Avenir giĂ quasi fatta”

