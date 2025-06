Marietje Schaake a The Big Interview | Politicizzare la tecnologia è fondamentale per capirne gli impatti sulla democrazia

Marietje Schaake, ospite a The Big Interview, evidenzia l’importanza di politicizzare la tecnologia per salvaguardare la democrazia. Dalla scena, ha sottolineato la necessità di un’alternativa europea allo strapotere della Silicon Valley e l’urgenza che i politici si approccino alla tecnologia senza limitarla a questioni tecniche. Solo così potremo proteggere i diritti e i valori fondamentali in un mondo sempre più digitale.

Dal palco, Schaake ha sottolineato il bisogno di un’alternativa europea allo strapotere della Silicon Valley. E di come la politica si dovrebbero avvicinare alla tecnologia, prescindendo dal suo lato tecnico. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Marietje Schaake a The Big Interview: “Politicizzare la tecnologia è fondamentale per capirne gli impatti sulla democrazia"

In questa notizia si parla di: schaake - tecnologia - marietje - interview

Sul palco l'attivista Abigail Disney, l’esploratore Bertrand Piccard, il robot umanoide Desdem0na e i suoi creatori, l’esperta di governance delle tecnologie Marietje Schaake e molti altri #TBI25 Vai su X

All'Università Bocconi di Milano arriva il nuovo evento di Wired dedicato alle sfide del futuro. Sul palco l'attivista Abigail Disney, l’esploratore Bertrand Piccard, il robot umanoide Desdem0na e i suoi creatori, l’esperta di governance delle tecnologie Marietje Sc Vai su Facebook

Marietje Schaake a The Big Interview: “Politicizzare la tecnologia è fondamentale per capirne gli impatti sulla democrazia; Di cosa parleremo a The Big Interview; The Big Interview: il 26 giugno arriva a Milano il nuovo evento di Wired Italia.

Marietje Schaake a The Big Interview: “Politicizzare la tecnologia è fondamentale per capirne gli impatti sulla democrazia" - Dal palco, Schaake ha sottolineato il bisogno di un’alternativa europea allo strapotere della Silicon Valley. Come scrive wired.it

A The Big Interview Wired dialoga con le menti straordinarie del nostro tempo - Con l’imprenditore del nucleare Stefano Buono, il robot umanoide Desdem0na, l’esperta di AI Janet Adams, l’attivista Award Abigail Disne ... Si legge su wired.it