Maria Rita Barbera | I miei abiti da Bellocchio a Golino vestire gli attori è l’arte della gioia

Maria Rita Barbera, maestra nel vestire gli attori, trasforma ogni abito in un’opera d’arte per la serie tratta da Goliarda Sapienza. Ispirata dal libretto di Gesualdo Bufalino “Il tempo in posa” e dall’archivio Alinari, la costumista cattura l’essenza del passato e della gioia, dando vita a costumi che raccontano storie senza tempo. Un vero e proprio viaggio tra moda e memoria che lascia senza fiato.

La costumista ha creato gli abiti della serie tratta da Goliarda Sapienza. "Per la serie mi sono ispirata a un libretto di Gesualdo Bufalino che si intitola 'Il tempo in posa'. Ma ho attinto anche dall'archivio Alinari".

