Margherita Buy riceve la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival 2025

L’iconica attrice italiana Margherita Buy riceve la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival 2025, confermando il suo ruolo di protagonista indiscussa del cinema nazionale. La sua presenza a Soverato, durante la 22ª edizione del festival dedicato alle opere prime, promette emozioni uniche e momenti di grande ispirazione per gli appassionati di cinema. Un evento da non perdere, che celebra il talento e la passione italiana, culminando in un’anticipata anteprima di eccellenza.

L’attrice italiana più premiata di sempre sarà protagonista a Soverato nella 22ª edizione del festival dedicato alle opere prime. Soverato (CZ), 26 giugno 2025 – Continua a prendere forma il prestigioso programma della 22ª edizione del Magna Graecia Film Festival, in programma a Soverato dal 26 luglio al 2 agosto 2025. Dopo l’annuncio dell’ambassador Denise Capezza e della Colonna d’Oro alla carriera a Toni Servillo, un altro grande nome del cinema italiano entra nel parterre degli ospiti: Margherita Buy, che riceverà la Colonna d’Oro 2025 per la sua straordinaria carriera. Margherita Buy ospite d’onore del MGFF 2025 a Soverato. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Margherita Buy riceve la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival 2025

