Margherita Buy premiata al Magna Graecia Film Festival 2025 con la Colonna d’Oro

Preparati a vivere un’estate all’insegna del cinema di qualità: dal 26 luglio al 2 agosto 2025, Soverato ospiterà la 22ª edizione del Magna Graecia Film Festival, un evento che celebra le opere prime e i nuovi talenti italiani, con protagonisti come Margherita Buy, premiata al Magna Graecia 2025 con la colonna d’oro. Un’occasione imperdibile per scoprire le eccellenze del cinema emergente e vivere l’emozione delle anteprime. Non mancare!

L'attrice italiana più premiata sarà protagonista a Soverato nella 22ª edizione del festival dedicato al cinema d'esordio. Dal 26 luglio al 2 agosto 2025, torna a Soverato il Magna Graecia Film Festival, uno degli eventi più attesi dell'estate cinematografica italiana. La 22ª edizione del festival, ideato e diretto da Gianvito Casadonte, celebra come sempre le opere prime e i nuovi talenti del cinema, ma anche i grandi protagonisti del panorama artistico nazionale. Tra gli ospiti più attesi di quest'anno ci sarà Margherita Buy, che riceverà la prestigiosa Colonna d'Oro per la sua carriera. Margherita Buy: una vita per il cinema.

